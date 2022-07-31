Başkent'in üç ilçesinde su kesintisi

26 yıl önce yapılan ve 10 yıldır çalışmadığı tespit edilen vanaların değişim ve montajları nedeniyle yarın saat 23.59'dan başlayarak 2 Ağustos Salı günü saat 23.59'a kadar su kesintisi uygulanacak.

Söz konusu kesintiden Etimesgut'un, Etiler, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Topçu, Elvan, Oğuzlar, Ayyıldız, Atakent, Bahçekapı, Erler, Şeker, Tunahan, Eryaman, Şehit Osman Avcı mahallelerinin tamamıyla Yeşilova Mahallesi Destek Sokağı, Sincan ilçesinde, Selçuklu, Maraşal Çakmak, Andiçen, Atatürk, Tandoğan, Malazgirt, Pınarbaşı, Osmanlı, Ertuğrulgazi, Ahi Evran, İstasyon, Akşemsettin, Plevne, Saraycık, Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, Mevlana, Törekent, Osmaniye, Organize Sanayi Bölgesi, Menderes, Çoğlu, 29 Ekim, Adalet, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak mahalleleri, Yenimahalle ilçesinde ise Yeni Batı Mahallesi ile Batı Sitesi Mahallesi'nin bir kısmı etkilenecek.