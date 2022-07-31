Kimliğini unuttuğu için KPSS'ye giremeyen aday gözyaşı döktü
Sivas'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumuna yanında kimliği olmadığı için giremeyen aday, gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 12:03
ÖSYM tarafından 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenen KPSS'nin genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı.
Sivas'ta sınava girecek adaylar, Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde yoğunluk oluşturdu.
Fen Fakültesi'nde sınava girecek bir aday, sınav saatine dakikalar kala yanında kimliğinin olmadığını fark etti.
Bir süre yakınlarıyla yanında getirdiği çantada gözyaşları içerisinde kimliğini bulmaya çalışan adayı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
Kimliğini unuttuğu için sınava giremeyen aday, uzun süre gözyaşı döktü.
Aday, daha sonra yakınlarıyla sınav merkezinin önünden ayrıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız