Zehra Bayır'ın adli tıp raporu açıklandı: Başına sert cisimle vurulmuş
Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanının sahiplerince öldüren Zehra Bayır'ın (18) adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Bayır'ın başına sert cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiği yer aldı.
Olay, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu
ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence
mekanında şarkıcılık yapmaya başladı.
İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek
bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.
Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu
söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına
vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın
bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık
ekipleri sevk edildi.
Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cenazesi,
otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından
Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek
toprağa verildi.
İŞLETME SAHİPLERİ MEKANI GEÇİCİ OLARAK KAPATTI
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ.,
T.K., T.İ., İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına
aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve
Ünal Karakülah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın yaşandığı eğlence mekanı ile Zehra'nın öldürülüp, atıldığı havuz DHA
muhabirleri tarafından görüntüledi.
İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu
görüldü.
Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu
gözlendi. Öte yandan Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra
Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi.
Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANACAK
Bu arada sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zehra Bayır'ın ailesine ulaşıldığını belirterek, "Muğla'da madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalıştığı gazinoda işkence ile öldürülen Zehra Bayır'ın ailesine ulaştık.
Bu gece 02.30 da Ankara'ya bir hastaneye gidiyorlar. Kardeşimiz orada tedavi
görecek. Tüm masraflarını Ahbap hayırseverleri karşılayacak" dedi.
'KIZIMIN TEDAVİSİ BAŞLADI'
Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanında başına sert bir cisimle
vurulup öldürülen ve cesedi bahçedeki havuza atılan Zehra Bayır'ın (18) babası
Oğuzhan Bayır (46), madde bağımlısı olduğu belirtilen 16 yaşındaki kızının tedavisinin
başladığını belirtti. Bayır, ''Dün beni sanatçı Haluk Levent aradı. 16 yaşındaki
kızımın tedavi masraflarını Ahbap hayırseverlerinin karşılayacağını söyledi.
Kızım bugün sabah Ankara'da tedavisine başladı. Herkesten Allah razı olsun.
Kızımı canice öldürenlerin en ağır cezayı alması içinde hukuki olarak mücadelemizi
sürdüreceğiz''dedi