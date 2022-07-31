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Tebliğdeki düzenleme otomotiv sektörünün yüzünü güldürdü

Renault Yetkili Satıcıları Derneği (REYSAD) Başkanı Ali Özerinç, otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tebliğinde yapılan değişiklikle yetkili bayilerle aksesuar satıcıları arasındaki haksız rekabetin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Temmuz 2022 13:17
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REYSAD Başkanı Ali Özerinç, 16 yıldan beri faaliyet gösteren derneğin hem otomotiv sektörünü hem de kendi markalarını ilgilendiren gelişmelerle ilgili faaliyetler yürüttüklerini belirtti ve ÖTV tebliğinde yapılan değişikliğin sektörü olumlu etkilediğini ifade etti.

"YETKİLİ SATICILAR OLARAK HAKSIZ BİR REKABETE MARUZ KALMIŞ OLDUK"

Aksesuar satışlarının otomobilin ilk çıkış anında ÖTV matrahına dahil edilmesi ile ilgili ilk tebliğin 2015 yılında yayınlandığını söyleyen Özerinç, "Bu tebliğin çıkış amacı yurtdışından ülkemize getirilen "gray market" otomobillerin niteliklerinin değiştirilmesiydi. Biz bu konuyla ilgili bu tebliğin aslında yetkili satıcıları kapsamadığı yönünde bir görüş almıştık. Bir süre sonra yetkili satıcılar olarak bu tebliğe tabi olduğumuz ve birtakım denetimlerden geçeceğimiz söylendi. Yetkili bayiden alınan aksesuarlar ÖTV matrahına dahil edilirken, piyasadan alınan aksesuarlar için aynı durum söz konusu değildi. Bu durumda yetkili satıcılar olarak haksız bir rekabete maruz kalmış olduk. Paspas, navigasyon ya da krom çıta gibi aksesuarlar aracın niteliğini değiştirmeyen ürünlerdir. Ancak tebliğe göre; bu ürünlerin bedellerinin ilgili aracın ÖTV matrahına dahil edilmesi gerektiği şeklinde yorumlandı ve bu durum karşısında yetkili bayiler ciddi cezalarla karşı karşıya kaldılar" dedi.

Konuyla ilgili bazı önerilerde bulunduklarını anlatan Özerinç, önerilerinin değerlendirildiğini ve tebliğde bir değişikliğe gidildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Yeni düzenlenen ÖTV tebliğine göre, aracın teslimi veya ilk iktisabından sonra yetkili bayiden ayrıca alınan; aksesuar, ek garanti, boya koruma ve benzeri hizmetler ilgili aracın ÖTV matrahına dahil olmayacaktır. Bu sayede bir müşteri yetkili bayiden otomobil aldıktan sonra ilave bir hizmet almak istiyorsa, yetkili bayiden veya bağımsız bir kuruluştan aynı koşullarla alabilir hale geldi. Yetkili bayiler ile piyasada aksesuar satan bağımsız kuruluşlar arasındaki haksız rekabet ortadan kalkmış oldu. 2 yıldan beri uğraştığımız ve anlatmaya çalıştığımız bir konuydu. Bir hafta önce çıkan tebliği ile bu konu netleştirilmiş oldu. Hem yetkili satıcılar hem de aksesuar satıcıları nezdinde eşit şartlar oluştu."

TALEP ARZIN ÜZERİNDE

Türkiye'nin dinamik ve genç bir ülke olduğuna dikkat çeken Ali Özerinç, otomobil ihtiyacının azalmadığını ve her yıl ülkemizin en az 700- 750 bin otomobil satışına ihtiyaç duyduğunu açıkladı. Pandeminin yarattığı olumsuz koşullar ve lojistik maliyetlerin artması ile beraber otomobil fiyatlarının da global olarak arttığına dikkat çeken Özerinç, "Bankaların kredi musluklarını kısması tüketicilerin finans kaynağı sağlamasını olumsuz etkilese de talep hala daha arzın üzerinde. Yıl sonunda satışların 750 bin adetin altına düşmeyeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

Özerinç, son olarak ÖTV tebliğinde yapılan düzenlemeyle ilgili teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve Dünya'nın çok yoğun gündemleri var. Hem ulusal hem de uluslararası birçok süreci yöneten Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye bu sürece destek olduğu için teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile bizlerin taleplerini kırmadan bizi defalarca dinleyip önerilerimizi ciddiye alan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati'ye ve bakanlık ekibine bu yoğun gündemlerinde vakit ayırıp bu sorunu çözmelerinden dolayı sektörümüz adına çok olumlu bir ÖTV tebliği olduğunu düşünüyorum ve teşekkür ediyorum."

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