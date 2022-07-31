Muğla'da bir kişi gölet kenarında ölü bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi, gölet kenarında başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 16:15
Çiftlik Mahallesi'nde Turan Can Ölmez'den (24) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.
Ölmez, gölet kenarında hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, başından silahla vurulmuş Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirlendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız