KPSS lisans soru ve cevapları erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde düzenlenen KPSS'de ilk hafta sonu geride kaldı. Bugün öğleden önce genel yetenek-genel kültür; öğleden sonra ise eğitim bilimleri oturumu yapıldı. Sınavları saniyelerle kaçıran adaylar büyük üzüntü yaşadı. Maraton gelecek iki hafta sonu daha devam edecek. Bununla birlikte, 2022-KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Temmuz 2022 18:28
Memur alımı için milyonlarca adayın katıldığı KPSS'de iki oturum bugün yapıldı.
ÖSYM 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şunlar denildi:
"31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 31 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.50'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız