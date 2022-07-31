Ümraniye'de kavgaya müdahale eden polise saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi'nde gece saatlerinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polislere, yapılan kontrol esnasında, alkollü oldukları değerlendirilen şüpheliler, küfür ve hakaret ederek saldırdı. Saldırıda 1 polis memuru yaralanırken, şüpheliler Ö.F.T (33), E.A (25) ve M.K (21) gözaltına alındı. Emniyette, "görevli memura mukavemet" suçundan işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.F.T ve E.A hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanırken, M.K ise tutuklandı.