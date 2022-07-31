Bakan Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu

Soylu, Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı" bilgisini verdi.

Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

- Sahil Güvenlik Komutanlığından açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Marşal Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı elde edildi.

Bunun üzerine, 4 Temmuz'da Brezilya'dan yola çıkan geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlarla takibe alındı.

Geminin dün Tekirdağ Martaş Limanı'na varmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi.

Operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir bulut altı vtol insansız hava aracı, bir dron, bir dalış timi, iki dedektör köpek; Sahil Güvenlik Komutanlığından bir uçak, bir helikopter, üç bot, bir dalış timi, bir mobil radarı ve bir su altı arama cihazı katıldı.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kısmında yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kilogram kokain ele geçirildi.

Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde yapılan aramalara devam ediliyor.