Sarıyer'de feci kaza: 1'i çocuk 10 yaralı
Sarıyer'de minibüsün cipe arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Temmuz 2022 19:05
Olay, akşam saat 17.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman'da meydana geldi. İddiaya göre, aniden yola çıkan cipe, içerisinde yolcu bulunan minibüs arkadan çarptı. Kaza sonucu 1'i ağır 10 kişi yaralanırken, çok sayıda ambulans ekibi olay yerine sevk edildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız