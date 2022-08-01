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Bu havalara dikkat: Yaz sıcağı depresyona sokabilir

Aşırı sıcak geçen yaz günleri çeşitli ruhsal hastalıklara sebep olabiliyor. Yaz depresyonu bunlardan biri. Psikolog Yelda Ustaoğlu, "Uyku bozuklukları, yorgunluk, keyif alamama, iştahta değişimler, öfke hassasiyeti gibi etkileri var. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 01 Ağustos 2022 07:25
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Bu havalara dikkat: Yaz sıcağı depresyona sokabilir

Sıcak hava dalgasının tüm yurtta hissedildiği son günlerde, yaz aylarına özgü çeşitli ruhsal sorunlar ve hastalıklar görülebiliyor. Yaz depresyonu bunların başında geliyor. Yaz depresyonunun mevsimsel bir duygu-durum bozukluğu olduğunu kaydeden Klinik Psikolog Yelda Ustaoğlu, "Hastalığa tanı konabilmesi için her yıl benzer dönemlerde tekrar etmesi gerekir. Genellikle bahar sonu yaz başlangıcı dönemlerinde başlar. Nedenleri arasında genetik faktörler, çevresel etmenler veya geçmişte yaşanmış travmatik bir olayın zamanına tekabül etme gibi durumlar söz konusu olabilir" diye konuştu.

SAĞLIKLI BESLENME VE BOL SU ŞART

  • Yaz depresyonun kadınlarda daha çok görüldüğünü ifade eden Ustaoğlu, öfke hassasiyeti gibi etkilerin meydana gelebileceğini vurguladı. Ustaoğlu şöyle konuştu: "Sıcaklıkların artmasıyla uykuyu dengeleyen melatonin hormonunun salınımındaki düzensizlik vücudun biyolojik saatini etkilediği için fiziki olarak doğrudan etkiler mevcuttur. Belirtileri arasında uyku bozuklukları, yorgunluk, keyif alamama, iştahta değişimler, öfke hassasiyeti gibi etkiler meydana gelir.
  • Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla deneyimlenir. Toplumsal rollerin ve hormonların etkisi bu durumda yadsınamaz bir gerçektir. Bununla başa çıkabilmek için haftada en az 3 gün olmak üzere yarım saatten oluşan akşam yürüyüşleri rutine eklenmelidir. Serinlik veren ve su oranı yüksek olan mevsimsel meyveler beslenme düzenine eklenmelidir. Yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınmalı, günlük su tüketimine dikkat edilmelidir."

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