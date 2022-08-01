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'Venezuela'da ne işiniz var' diyenlere seslendi: Toprak almıyoruz tecrübe taşıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dünyada 41 ülkenin arazi kiraladığını, 62 ülkenin de arazilerini kiraya verdiğini belirterek, "Türkiye'nin Venezuela'dan aldığı bir metrekare toprak yok. Biz, üreticimizin bilgisini, birikimini oralara taşıyacağız" dedi. Kirişci, son 20 yılda Türkiye'de ekim alanları yüzde 10 azalırken buğday üretiminin yüzde 20 arttığını söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 01 Ağustos 2022 07:59
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'Venezuela'da ne işiniz var' diyenlere seslendi: Toprak almıyoruz tecrübe taşıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Venezuela'da ne işiniz var" diyenlere Bursa'dan seslendi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Tarım Stratejileri" toplantısında konuşan Kirişci, Türkiye'nin tarımda global bir oyuncu olduğunu söyledi. Kirişci, "Venezuela'da ne işiniz var diyenlere Allah akıl fikir ihsan eylesin diyorum. Türkiye müteahhitlik alanında dünyada birinci sırada olmuşsa, bu alandaki birikimini o ülkelerdeki yatırımlarını gerçekleştirerek o gerçekleştirdikleri yatırımları da yönetmeye devam ederek başarmıştır. Türkiye'nin Venezuela'dan kendi hesabına aldığı bir metrekare toprak yok, olmayacaktır da. Biz devlet olarak kiralayan değil, kendi üreticimizin bilgisini oralara taşıyan, buna rehberlik hizmeti veren bir Tarım ve Orman Bakanlığı olacağız" dedi.

GIDA GÜVENLİĞİMİZ İÇİN

  • Dünya Ticaret Örgütü'nün rakamlarına göre, 41 ülkenin dünyada arazi kiraladığını anlatan Kirişci, 62 ülkenin de bu kiralama çerçevesinde başkalarına arazi kiraladığını belirtti. Kirişci, "Şimdi bu, ilk defa olan bir uygulama değil. Devlet olarak bizim yapmak istediğimiz bir şey de değil ama biz özel sektörümüzün tıpkı müteahhitlik hizmetlerinde olduğu gibi önünü açmak adına bu adımı atıyoruz. Dolayısıyla küresel oyuncu olmak, gıda güvenliği konusunda dünya genelinde söz sahibi olmak gibi bir mecburiyetimiz var" dedi.

ASIL MESELE STRATEJİK ÜRÜN

Uzunca bir dönemdir tarım, gıda, su ve enerji kavramlarının ön plana çıktığını dile getiren Kirişci, bugün itibariyle 23,4 milyon hektar tarım arazisinin 8,5 milyon hektarının ekonomik olarak sulanabilir durumda olduğuna dikkat çekti. Kirişci, "Dolayısıyla bu tarım arazi varlığımızla bizim yine kendi değerlendirmelerimizi, tıpkı suda olduğu gibi arazi varlığımızı da dikkate alarak bir değerlendirme yapmamız gerekiyor" dedi. 'Türkiye, kendine yeten 7 ülkeden biridir' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını kaydeden Kirişci, "Sebzede bakarsanız başka, meyvede bakarsanız başka. Mesele stratejik ürünlerde kendinize ne kadar yeterli olduğunuz ve bu yeterliliğinizi her geçen yıl nasıl geliştirdiğiniz ve tahkim ettiğinizdir. Bakılması gereken nokta burasıdır" diye konuştu.

Kırsalın cazibesi artırılacak

  • Bakan Kirişci, tarım sektöründe ara eleman sorununu çözmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını söyledi. Kirişci, "Tarımda ilgili ara eleman ihtiyacı için çalışma başlattık. İlkini Samsun'da yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile özellikle kadının sosyal güvenceye kavuşturulması ve kırsalın cazibe merkezi olması noktasında da bir çalışmamız var. Kadın ailenin merkezinde duruyor. Kadını kırsalda tutarsak ailenin diğer birimleri de kırsalda olacaktır" diye konuştu.

Buğdayda verim % 20 yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, buğday ekim alanlarının son 20 yılda yüzde 10 azalırken üretimin yüzde 20 arttığını söyledi. Kirişci, "Hububat artışı yüzde 44'tür. Sulamadan kaynaklı kısmı var. Tohum çeşitliliklerinin etkileri var. Alanda bir azalma olmuş olsa da verim de arttı" ifadelerini kullandı.

Mesude Demirhan

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