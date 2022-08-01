45 dakikada 3 tahrik: Terör bağı araştırılıyor

Alevi STK'leri ve cemevine saldırı gerçekleştiren şüphelinin, İzmir'den Ankara'ya geldiği ve olayları 45 dakika içinde gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin, Emniyet sorgusunda saldırıları tek başına tasarladığını söylediği öğrenildi. Önceki gün Çankaya'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Mamak'taki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne yönelik tepki çeken bir saldırı gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti, saldırının gerçekleştirildiği yerlerdeki kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemede 1.75 boylarında beyaz spor ayakkabılı kirli sakallı erkek bir şahsın, 55 AET . plakalı araca bindiği tespit edildi.

İKAMETGAHI İZMİR'DE

Plaka üzerinden yapılan sorgulamada aracın Ahmet Ozan K. üzerine kayıtlı olduğu anlaşıldı. Ayrıca şüphelinin ikametgahının İzmir olduğu belirlendi. Söz konusu aracın nerede olduğunun tespit edilmesi için Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakıldı ve Eskişehir istikametine hareket halinde olduğu tespit edildi. Şüpheli Ahmet Ozan K., aynı gün saat 19.20'de Eskişehir girişindeki kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alındı.

HER ADIMI TESPİT EDİLDİ

İlk tespitlere göre şüpheli, 20 Temmuz'da İzmir'den İstanbul'a gittiği, 28 Temmuz'da ise Tekirdağ'a gidip İzmir'e döndüğü belirlendi. 30 Temmuz'da ise saat 06.00 sıralarında Polatlı'ya geldiği, saat 14.00 sıralarında da Kızılay'daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Daha sonra diğer adreslere giden Ahmet Ozan K.'nın söz konusu üç saldırıyı 45 dakika içinde gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin, internet üzerinden araştırma yaparak saldırı yapacağı adresleri belirlediği ifade edildi.

EYLEMİ TEK BAŞIMA TASARLADIM

Şüphelinin, Emniyet'teki sorgusunda, sosyal medya üzerinden Muharrem ayının birinci günü olduğunu görmesi üzerine bu eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini ve eylemi tek başına tasarladığını söylediği öğrenildi. Zaman zaman uyuşturucu madde kullandığını belirten şüphelinin, "psikolojik ve ailevi sorunlarının olduğunu, ailesinin kendisinden sır sakladığını düşündüğünü, bu sırrı öğrenmek için her şeyi yapacağını" söylediği belirtildi.

TERÖR BAĞI ARAŞTIRILIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlattı. Şüphelinin terör bağının olup olmadığının tespitine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda şüphelinin telefon trafiği didik didik incelenecek. Saldırılarla ilgili olay öncesi ve sonrasında birileriyle irtibata geçip geçmediği anlaşılacak. Olayın aydınlatılması için çalışmalara çok yönlü devam edildiği belirtildi. Ayrıca, şüphelinin Eskişehir'de yakalanmadan önce de bir yağma olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Abdullah Sarica