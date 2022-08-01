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Meclis'in aç-kapa yapması bekleniyor

Genel Kurul'un çalışabilmesi için 200 milletvekilinin toplantıda hazır bulunması gerekiyor. Meclis'te CHP'nin 134, İyi Parti'nin 37 sandalyesi bulunuyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 01 Ağustos 2022 07:30
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Meclis'in aç-kapa yapması bekleniyor

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin sağlık çalışanlarına şiddet konusunda verdiği kanun tekliﬁni görüşmek için bugün olağanüstü toplanıyor. CHP Meclis Grubu geçtiğimiz hafta 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak, Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da başvuru uyarınca Genel Kurulu bugün saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı. HDP toplantıya katılmama kararı almıştı. AK Parti ve MHP de olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı. Genel Kurul'un çalışabilmesi için 200 milletvekilinin toplantıda hazır bulunması gerekiyor.

Meclis'te CHP'nin 134, İyi Parti'nin 37 sandalyesi bulunuyor. İki partinin milletvekillerinin tamamı genel kurulda hazır bulunsa bile ancak 171 milletvekiline ulaşabiliyorlar. Bağımsız 6, TİP'in 4, DP'nin 2, Memleket Partisinin 2 ve Meclis'te temsil edilen diğer partilerin 1'er milletvekili bulunuyor. Bu partilere mensup milletvekilleri gelse bile 200 sayısı bulunmuyor. HER İHTİMALE KARŞI HAZIRLAR AK Parti yönetimi toplantıya katılmama kararı alsa da, muhalefetin 200 sayısına ulaşıp Meclis'i açması ihtimaline karşı; milletvekillerinin TBMM'de hazır olmalarını istedi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, seçim bölgelerine dağılan milletvekillerini Ankara'ya çağırdı.

AK Parti kurmayları "CHP ve İyi Parti'ye mensup tüm milletvekilleri hazır bulunsa 200 sayısına ulaşılamayacağı için Genel Kurul'un çalışmalara başlaması ihtimali yok. Ancak her ihtimali dikkate alarak biz milletvekillerimizi hazır tutacağız. HDP karar değiştirip Meclis'e gelir ve yeterli sayıya ulaşıp, çalışmalar başlarsa, biz de Genel Kurul'da olacağız" dedi. Genel Kurul çalışmalara başlarsa; AK Parti'nin Anayasa-Adalet Karma Komisyonunda dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilen DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili raporu da Genel Kurul gündemine getireceği belirtiliyor. Toplantı yeter sayısına ulaşılması durumunda, Genel Kurul'da CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ile ilgili bir genel görüşme açılıp açılmamasına ilişkin görüşmeler yapılacak. Gündeme ilişkin görüşmeler tamamlandıktan sonra TBMM, 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girecek.

42 YILDA 39 DEFA TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, 1980'den bugüne 39 kez olağanüstü toplandı. Meclis, 17. Dönem'de 4, 18. Dönem'de 5, 19. Dönem'de 6, 20. Dönem'de 3, 21. Dönem'de 3, 22. Dönem'de 7, 23. Dönem'de 2, 24. Dönem 5, 25. Dönem 1, 26. Dönem'de 3 kez olağanüstü toplandı. 27. Dönem'de ise olağanüstü toplantı gerçekleştirilmedi. 1990'da hac mevsimi sırasında meydana gelen ve yüzlerce vatandaşın vefat ettiği olaylar, 1996'da Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesinin görüşülmesi için olağanüstü toplantı yapıldı. Genel Kurul, 2001'de Anayasa değişikliği, 2005 ve 2012'te terör olayları konusunda genel görüşme talebi, 2006'da Avrupa Birliğine katılım sürecinde açıklanan 9. Uyum Paketi olarak çıkarılması düşünülen kanun tekliﬁ, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla ant içme töreni için olağanüstü toplandı. TBMM Genel Kurulu, son olağanüstü toplantısını 2017'de Irak ve Suriye tezkeresinin süresinin uzatılması için gerçekleştirdi.

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