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Yurt fiyatları % 100 arttı öğrenciler 'sınırlama' istedi

Vakıf üniversitelerinin yurt ücretlerinde yapılan zamlar pes dedirtti. Öğrenci ve veliler yüzde 25 artış sınırının uygulanmasını talep ediyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Ağustos 2022 08:04
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Yurt fiyatları % 100 arttı öğrenciler 'sınırlama' istedi

Tercih dönemine girilmesiyle büyük heyecan yaşayan üniversite öğrencisi adaylarını şimdi de yurt telaşı sardı. Kiralık evlerin fiyatlarındaki fahiş artıştan korunmak için girmek istedikleri vakıf üniversitelerinin yurtlarının kapısını çalan gençler, karşılaştıkları fiyatlarla şok oldu. Yurt fiyatlarının yüzde 51 ila 145 oranında artırılmasına tepki gösteren öğrenciler ile velileri, hükümetin ev kiraları ile ilgili getirdiği yüzde 25 sınırlamasını yurtlar için de uygulamasını istiyor. Öğrenciler, 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında YKS puanı, başarı sıralaması ile üniversite ve bölüm tercihinde bulunacaklar. Vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde yüzde 100'e varan oranlarda yapılan zamlar öğrenci ve veliler tarafından tepkiyle karşılanmış hatta bir platformda vakıf üniversitelerinin ücretlerine yapılan zamların geri alınması için imza toplanmaya başlanmıştı. Bir grup öğrenci yapılan zamların geri alınmaması durumunda okullarını donduracaklarını belirtmişti.

% 25 SINIRI OLMALI

Endüstri Mühendisi adayı Berat S.: İstanbul'da bir vakıf üniversitesini tercih edeceğim. Kampüsünün içinde kendi yurdu var. Fiyatlar o kadar yüksek ki... Ailem ilk senem olduğu için yurtta kalmamı istiyordu fakat fiyatların aşırılığından dolayı ev de baktık. Hükümet fahiş kira artışı ile mücadele edebilmek için yüzde 25 artış limiti getirmişti. Biz öğrencilerin de yurt fiyatları ile mücadele edebilmesi için özel yurtlara da böyle bir sınırlama getirilmesini istiyoruz. Hukuk öğrencisi Hatice A.: İki arkadaşım ile birlikte evde kalıyorduk. Onlar mezun olduğu için evden ayrılıp memleketlerine döndüler. Ben de tek başıma evin kirasını karşılamayacağım için okulumun anlaşmalı olduğu yurtlardan birinde kalmaya karar verdim. Fiyatları görünce dudağım uçukladı, hemen hemen otellerle aynı fiyatlar. 6 kişilik odalarda, 20 kişinin aynı tuvalet ve banyoyu kullandığı, kahvaltısı hizmeti bulunmayan özel yurt odaları aylık 10 bin TL'den başlıyor. Okulumun yurdu daha pahalı. Öğrencilerin yurtlarına özel kararlar alınmalı.

BU FİYATLAR KARŞILANAMAZ

Psikolog adayı Büşra K.: Ben ailemle İstanbul'da yaşıyorum. Biz Anadolu Yakası'nın bir ucunda oturuyoruz tercih etmeyi düşündüğüm vakıf üniversitesi ise Avrupa Yakası'nda. Özel yurtlara ve okulumun içinde bulunan yurda baktık. Ailem bu fiyatları karşılayamaz. Öğrenci yurtlarına yüzde 25 zam sınırı gelsin.

DOUBLE KAZANCI ETİK BULMUYORUM

İstanbul'da bulunan 50 civarındaki vakıf üniversitesi kampüslerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla veya öğrenci yurtlarının karlılığının cazibesine kapılarak, büyük kampüsler inşaa ediyor. Eğitimci olma vasıflarından ve zaten okul için gayet dolgun bir ücret almalarından dolayı double kazanç sağlamalarını etik bulmuyorum. Fiyatlarda kısıtlama getirilebilir.

MERVE BİLKAY

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