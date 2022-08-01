Bankacıdan 4 milyonluk vurgun

İstanbul Şişli'de özel bir bankada satış yöneticisi olarak çalışan O.S. (40), müşterilerin banka hesap bilgilerini değiştirerek vurgun yaptı. Vurgun banka müfettişlerinin incelemesi sırasında ortaya çıktı. Bankadaki bazı yabancı müşterilerin hesaplarında usulsüz işlemler yaptığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda, satış yöneticisi O.S.'nin müşterilerin hesaplarına girebilmek ve hesaplarından para transferi yapabilmek için hesaplarındaki kayıtlı olan telefon numaralarını değiştirdiği saptandı.

HESAPLARINI BOŞALTTI

O. S.'nin sistemden bu durumu düzenlemek için müşterilerin imzasını taklit ederek değişiklik talep formu oluşturdu ve müşterilerin imzalarını taklit ederek formları bankaya sundu. Birden fazla müşterinin telefon numarası bilgilerini kendi bilgileriyle değiştirdiği tespit edilen yöneticinin, yabancı müşterilerin hesaplarına internet şube kanalıyla girerek ulaştığı ortaya çıktı.

ARABA ALIP, BAHİS OYNAMIŞ

İlk yapılan tespitte yarım milyon liranın O.S.'nin başka bir bankadaki hesabına havale edilerek araç alımı gerçekleştirdiği, bir başka müşterinin hesabından çektiği 203 bin dolar (3 milyon 635 bin lira) ile iddia oynayarak çeşitli sayıda kupon için ödeme yaptığı ve diğer yarım milyon liralık çekimi ise uhdesinde tuttuğu ortaya çıktı. Müfettişlerin belirlediği bu durum sonrası tutulan tutanak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edildi. O.S.'nin başka bankalardaki birden fazla yatırım ve kredi hesabına el konulması istenirken bankanın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR