Kiracılar için umutlandıran açıklama! 10 binlik kira 6-7 bine düşecek!

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, son 1 yılda astronomik şekilde yükselişe geçen kiraların düşüş eğilimine girdiğini belirterek, "Kim demiş fiyatlar düşmez diye. İddia ediyorum, 10 bin TL'lik evler 6'ya 7'ye düşecek" dedi.

Son 1 yılda, emlak piyasası görülmemiş bir tabloya sahne oldu. Kiralar astronomik şekilde artış sürecine girerken, İstanbul'da kiralık ve satılık evler için adeta uzun kuyruklar oluştu. Ev sahipleri 3-4 bin TL'lik kiraları, birden bire 10 binli rakamlara çıkardı. Yakın zamana kadar 1 milyona alıcı bulamayan evlerin fiyatı, 3-4 milyonlara çıktı. Akşam gazetesine konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı konut piyasasındaki bu hareketli sürecin sonlarına yaklaşıldığını düşünüyor. Talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını söyleyen Aşa, "Kiralarda düşüş eğilimi başladı. İddia ediyorum. 2023'te 10 bin TL'lik evler 6-7 bine düşecek" dedi.

Emlak piyasası 1 yıldır büyük değişimlere sahne oldu. Şu an durum nasıl, sıkıntı sürüyor mu?

Sıkıntılar sürüyor. Geçen sene tam bu aylarda başlayan ve artarak devam eden bir süreç söz konusu. Fiyatlar hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyecek şekilde yükseldi. Geçen sene kirası 2-3 bin TL olan bir ev, şu anda 8-10 bin TL seviyesine, hatta belki onun da üzerine çıktı. İşin ilginç yanı, ev de yok. Adam cebine 10 bin lira koyuyor. Yine de ev bulamıyor. Ama son dönemde biz biraz talebin düştüğünü gözlemledik. Geçen yıl millet bir telaşa kapılmıştı. Sanki o durum biraz hafifledi. Hatta çok küçük de olsa, fiyatlarda bir düşüş eğiliminin başladığını görüyoruz. Çünkü talep azaldı. Bu bir işaret bence.

Fiyatların düşeceğinin işareti mi sizce?

Bugün vatandaş kaç para maaş alıyor ki? Kiracı dediğin adam ya memur ya işçi ya çalışan ya küçük esnaf. Bu insanların 10 bin TL kira ödeyebilmesi için ayda en az 25-30 bin TL kazanıyor olması lazım. Bu kiraları kaç kişi ödeyebilir. Dolayısıyla insanlar artık mevcut evinden çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Hatta 2-3 binlik kirayı, 5-6 bine çıkanlar bile mal sahibinin talebine 'tamam' diyor. Çünkü arasa, onu bile bulamayacak. Şu an için kiralar yüzde şu kadar düştü demek mümkün değil ama nokta seviyesinde de olsa bu bir başlangıç. Bu da geriye gidiş başlamış demektir.

Kira ödeyememe problemi var mı peki?

İnsanlar mecbur kaldıkları için o evleri tuttular, birkaç ay da düzenli ödeme yaptılar ama şimdi ödeyememe sorunları başladı. Ben bunu geçen yıldan söylemiştim; "Bunlar ödenebilecek meblağlar değil, ayda 15-20 bin TL ödeyecek adam zaten gidip ev alıyor, niye kirada kalsın. Bu iş böyle devam etmez. Yakında icralar, kavgalar başlayacak" demiştim. Maalesef o dönem geldi. Zamanında evsahiplerine aklıselim çağrısı yaptık, '3-5 ay sonra bu kiralar ödenemediğinde yine sıkıntıyı sen çekeceksin' dedik. Yüzde 100 zam yapmaya razı adama, 'İlle 10 bin yapacaksın' dediler. Böyle bir açgözlük ve fırsatçılık olmaz. Diğer tarafta hayatı boyunca çalışmış ve bir ev almış, sadece onan kirasıyla geçinen insanlar da var. Tabii onları ayırmak, kollamak lazım. Mesela bu insanlardan vergi alınmayabilir.

Kiraya yüzde 25 artış limiti getirildi. Bu uygulanıyor mu?

Maalesef uygulanmıyor. Bir şekilde yine yüzde 50-60 hatta yüzde 100'lük zamlar yapıldığını görüyoruz. Tabii hiç kimse yüzde 25 yapmıyor demek de yanlış olur ama kapıya dayanıp, saldıranları bile duyuyoruz. Bu artık ekonomik bir olay olmaktan çıktı, sosyal bir olay haline geldi. Önlem alınması gerekiyor.

Fiyatların düşeceğinin işareti mi sizce?

Bugün vatandaş kaç para maaş alıyor ki? Kiracı dediğin adam ya memur ya işçi ya çalışan ya küçük esnaf. Bu insanların 10 bin TL kira ödeyebilmesi için ayda en az 25-30 bin TL kazanıyor olması lazım. Bu kiraları kaç kişi ödeyebilir. Dolayısıyla insanlar artık mevcut evinden çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Hatta 2-3 binlik kirayı, 5-6 bine çıkanlar bile mal sahibinin talebine 'tamam' diyor. Çünkü arasa, onu bile bulamayacak. Şu an için kiralar yüzde şu kadar düştü demek mümkün değil ama nokta seviyesinde de olsa bu bir başlangıç. Bu da geriye gidiş başlamış demektir.

Kira ödeyememe problemi var mı peki?

İnsanlar mecbur kaldıkları için o evleri tuttular, birkaç ay da düzenli ödeme yaptılar ama şimdi ödeyememe sorunları başladı. Ben bunu geçen yıldan söylemiştim; "Bunlar ödenebilecek meblağlar değil, ayda 15-20 bin TL ödeyecek adam zaten gidip ev alıyor, niye kirada kalsın. Bu iş böyle devam etmez. Yakında icralar, kavgalar başlayacak" demiştim. Maalesef o dönem geldi. Zamanında evsahiplerine aklıselim çağrısı yaptık, '3-5 ay sonra bu kiralar ödenemediğinde yine sıkıntıyı sen çekeceksin' dedik. Yüzde 100 zam yapmaya razı adama, 'İlle 10 bin yapacaksın' dediler. Böyle bir açgözlük ve fırsatçılık olmaz. Diğer tarafta hayatı boyunca çalışmış ve bir ev almış, sadece onan kirasıyla geçinen insanlar da var. Tabii onları ayırmak, kollamak lazım. Mesela bu insanlardan vergi alınmayabilir.

Kiraya yüzde 25 artış limiti getirildi. Bu uygulanıyor mu?

Maalesef uygulanmıyor. Bir şekilde yine yüzde 50-60 hatta yüzde 100'lük zamlar yapıldığını görüyoruz. Tabii hiç kimse yüzde 25 yapmıyor demek de yanlış olur ama kapıya dayanıp, saldıranları bile duyuyoruz. Bu artık ekonomik bir olay olmaktan çıktı, sosyal bir olay haline geldi. Önlem alınması gerekiyor.