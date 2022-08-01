Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı
Şanlıurfa'da tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbeden hasta yakını tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 10:08
Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen A.A, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Şanlıurfa'da hasta yakını A.A, dün tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbetmişti. Şüpheli gözaltına alınırken, sağlık personeli bu kişi hakkında şikayetçi olmuştu.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız