Dolar 18 TL sınırında: 17,94 TL
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 17,94 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 17:50
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9190
|17,9200
|17,9400
|17,9410
|Avro
|18,2570
|18,2580
|18,4120
|18,4130
|Sterlin
|21,7290
|21,8380
|21,9540
|22,0640
|İsviçre Frangı
|18,7520
|18,8460
|18,8380
|18,9320
|ANKARA
|ABD Doları
|17,8890
|17,9690
|17,9100
|17,9900
|Avro
|18,2170
|18,2970
|18,3720
|18,4520
|Sterlin
|21,6690
|21,8790
|21,8940
|22,1040