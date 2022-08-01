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Bakan Akar açıkladı: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos'ta toplanıyor

Bakan Akar: Milli Savunma Bakanı Akar, Yüksek Askeri Şura'nın 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 11:55
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AA Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Gemi yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında demirleyecek. Müşterek heyet gidip yükünü kontrol edecek. Bu protokol bütün gemiler için geçerli olacak.

Bu konun çözüme gidiyor olması oldukça önemli 25 milyon tondan fazla savaş nedeniyle bekleyen tahıldan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler neticesinde çıkan çözüm en optimal çözüm.

Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız. Bizim buradaki Odessa'da bir saldırı oldu. Biz bunu taraflarla görüştük. Bunun tahıl sevkiyatını etkilemeyeceği konusunda beyanda bulundular.

BM Temsilcisi bize teşekkür mesajı gönderdi. Bizim çalışmamızı BM daima destekledi. BM bunun başkası tarafından yapılamayacağını bildiği için bizi daima destekledi. Merkez tamamen uyumlu çalışmalarını sürdürüyor. İnsani olan bu faaliyetin aksaksız eksiksiz yürümesini istiyoruz.

Küresel gıda sorunu göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.

Mürettabatımız beklemekte uçakların bakım ikmali yapıldı. Uçaklarımızın provokasyon amaçlı girişim olabilir endişesi ile sükunetle bekliyoruz. En müsait zamanda uçaklarımızı almayı planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu uçaklarımızı da getirebiliriz.

Terörle mücadelede zaman ve mekan ayrımı yapmaksızın tamamen teröriste yönelik yürütüyoruz. Bizim tek amacımız var ülkemizin vatandaşlarımızın hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Bizim komşularımızın Irak ve Suriye olmak üzere sınırlarına saygımız sonsuz. Bizim tek hedefimiz var terörle mücadele. Terörist nerede bizim hedefimiz orası. Temel prensip bu.

Bizim buradaki temel prensibimiz en son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından ülkemizi milletimizi kurtarmak. Zorlu arazi koşullarına rağmen Mehmetçik üstün bir moral üstün bir motivasyonla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla büyük bir mücadele vermekte.

Terör yuvalarına tek tek girme mecburiyetimiz var bunu yapıyoruz. Gelen bilgiler olsun istihbarat kurumundan gelen bilgiler olsun terör örgütünde büyük bir çöküş var.

Şuan çaresizlik içerisindeler. Bunun en büyük göstergesi de şuan sivil halka saldırın ormanları yakın otellere saldırın diyorlar. Şuan teröristler iki gece aynı yerde yatamıyor hiç biri rahat değil Mehmetçiğin nefesi enselerinde. İnşallah 40 yıldır başımıza musallat olan terör belasından milletimizi kurtaracağız.

1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

ABD ordusundan YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajı bir akıl tutulması, izahı yok bunun. Amerikalı müttefiklerimiz yarın bir gün hatırladıklarında üzülecekler.

KAPAT [X]

Musul konsolosluğumuza yapılan saldırı kimin sivil hedeflere yönelebildiğini gösterdi. Kundaktaki bebeklere kurşun sıkan bir alçak sürüsünden bahsediyoruz.

Zaho'daki olayı da herkesin anlaması lazım. Aynı zamanda Irak'taki kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanması lazım. Iraklı kardeşlerimizle iş birliğinde olacağımızı söyledik söylemeye devam ediyoruz.

PKK eşittir sonuna kadar YPG. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde bizim hudutlarımıza ciddi bir şekilde saldırı ve tacizler var. Biz hudutlarımızı korumak için nerede, ne zaman, ne lazımsa gerekeni yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.

DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde Irak'ın kuzeyinde mücadele yapan biziz. 4 bin 500 DEAŞ'lı teröristi biz etkisiz hale getirdik. Dolayısıyla biz buradayız. Bir terörist grubu varsa biz mücadelemizi sürdürüyoruz.

Teröristlerin oradaki mücadelede yeri yok. Biz mücadelemiz sürdürdük ve sürdüreceğiz. Biz Suriye'de 9 milyon Suriyeli kardeşimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Biz orada bölgeyi kontrol ettikten sonra 1.1 milyon Suriyeli kardeşimiz güvenli bir şekilde topraklarına döndü. Bizim orada yaptığımız göçü engellemek. Biz müttefiklerimizden destek bekledik maalesef beklediğimiz desteği görmedik göremiyoruz.

ABD'de bazı emekli generaller ve diplomatların Türkiye'nin tezlerine sahip çıkıyor olmaları bizi ümitlendiriyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla siyasi bir heyet Amerika'ya gitti. Oradan olumlu bir dönüşle ayrıldı siyasilerimiz.

ABD YPG'den vazgeçecek. Terör ve teröristle yaşanmaz. F16 konusu önemli bir konu. Hava kuvvetlerimiz güçlü olursa Türk Hava Kuvvetleri güçlü olmayacak. NATO güçlü olacak. NATO ile bu işi 70 yıldan beri eksiksiz ve aksaksız yapıyoruz.

15 Ağustos'ta ABD ile teknik toplantı yapılacak.

Biz Yunanistan'dan öncelikle bütün ortamlarda resmi gayri resmi toplantılarda diyoruz ki uluslararası hukuk içerisinde görüşelim konuşalım diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada yaptığı iyi niyetli siyasete rağmen Yunanistan'da bilinen isimler bu girişimleri feda ediyorlar. Biz onları her seferinde masaya çağırıyoruz. Konuşalım görüşelim diyoruz ama gelmiyorlar. Biz konuşalım görüşelim istiyoruz çünkü güçlüyüz.

Türkiye müttefikleri için asla tehdit değil. Barışı istikrarı hakim kılalım Ege'yi bir barış denizi yapalım bunu geliştirelim diyoruz. Her türlü haksız hukuksuz tutumları var ve bunları sürdürüyorlar. Bizim iyi komşuluk ilkeleri uluslararası hukuk zenginlikleri paylaşalım dememiz hiçbir şekilde zafiyet olarak anlaşılmamalı. Biz haktan hukuktan yanayız. Hem kendimizin hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumakta kararlıyız.

Türkiye olarak bize bazı sataşmalar oluyor. Türkiye NATO üyeliklerinin merkezinde olan bir ülke. Biz NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesiyiz. Biz yük olmuyoruz, yük alıyoruz. NATO genişlesin ama genişlerken NATO ilkeleri ve prensiplerine göre genişlesin. Üyelerin güvenliğine saygı göstererek yapılsın bu büyüme. Biz bu NATO'nun kuruluş ilkelerine bağlı olarak değerlendiriyoruz. Bunun da anlaşılmasını istiyoruz. Biz 40 yıldan beri 40 bin insanımızı teröre kurban verdik. Biz mücadele eden bir ülkeyiz. Siz bizim mücadele ettiğimiz örgütleri beslerseniz onlara göz yumarsanız bunlar bize zarar verirse bunu nasıl kabul edersiniz.

Milli Savunma Bakanı Akar, Yüksek Askeri Şura'nın 4 Ağustos Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağını bildirdi.

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