Lastik tamir ederken keşfedilen çocuk, Türkiye şampiyonasından madalyayla döndü

- Diyarbakır'da okuldan arta kalan zamanlarında lastik tamirciliği yaparken yönlendirildiği judoda Türkiye ikincisi olan Amed Altın, Balkan Şampiyonası'nda da kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde babasına ait dükkanda okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda lastik tamiri yapan 13 yaşındaki Amed Altın, yaklaşık 2 yıl önce arabasının patlayan lastiğini tamir ettirmek için gelen antrenör Selman Süren tarafından keşfedildi.

Ailesinin izniyle spora başlayan ve çeşitli müsabakalarda dereceler elde eden Altın, Türkiye Judo Federasyonu tarafından 22-24 Temmuz'da Afyonkarahisar'da düzenlenen Süper Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 26 kiloda ikinci oldu.

Eylül ayında Romanya'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Altın, bir taraftan lastik tamirciliğini sürdürürken diğer taraftan da müsabakada hedeflediği başarıyı elde etmek için antrenmanlarına devam ediyor.

- Hedefi Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek

Altın, AA muhabirine, okul dışında kalan zamanlarında sokakta gezmektense babasının yanında lastik tamiri işini öğrenmeye çalıştığını söyledi. İş yerinde lastik söktüğünü, patlak yere yama yaptığını, tekerleğe hava bastığını ve temizlik yaptığını belirten Altın, babasının yanında meslek de öğrendiğini kaydetti.

Patlayan araba lastiğini tamir için gelen antrenörü tarafından judoya yönlendirildiğini ve böylelikle bu spora başladığını belirten Altın, babasının güveni, ailesinin desteğiyle birçok müsabakada derece yaptığını aktardı.

İyi bir sporcu olmak için çalışmaya devam edeceğini, sporu çok sevdiğini ve bırakmayacağını dile getiren Altın, Türkiye şampiyonasından derece elde etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hedefim olimpiyatlarda ülkemi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak. Eylül ayının ilk haftasında Balkan Şampiyonası'na gideceğim. Orada birincilik elde etmek için yarışacağım. Orada beni yeneceklerini düşünmüyorum ve kendime çok güveniyorum. Balkan Şampiyonası'nda herkesi yenip bayrağımızı dalgalandıracağım. Ülkemi, ilimi ve ailemi gururlandıracağım.

- Yetenekli çocukları keşfediyorlar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde judo antrenörü olarak görev yapan Selman Süren de yetenekli çocukları keşfetmek için okulları, Kur'an kurslarını gezdiklerini ve mahalle aralarında koşuşturan çocukları gözlemlediklerini söyledi.

Yetenekli gördükleri çocukları spor salonlarına çekmeye çalıştıklarını aktaran Süren, "Çocukları belli testlerden geçirdikten sonra yeteneğine göre branşlara yönlendirme yapıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek ve onları spor salonlarına kazandırmak, sporcularımıza Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası arenada madalya kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Tesadüfen tamir için gittiği iş yerinde Altın'ı fark ettiğini dile getiren Süren, şöyle devam etti:

"Çocuğu lastik tamiratı yaparken keşfettim. Onu gözlemledim, çocuğun pençe gücünün güçlü olduğunu, belinin reaksiyon verdiğini gördüm. Çocuğu yetenek taramasından geçirdik. 14 aylık bir çalışmayla sporcumuz Türkiye ikincisi oldu. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle Balkan Şampiyonasında derece yapacağız."

Baba Metin Altın ise oğlunu okul zamanı dışında iş yerine getirdiğini anlatarak, "Şükürler olsun oğlum şimdiye kadar iyi dereceler elde etti. Yakın zamanda da Romanya'ya gidecek. Oradan da bir şampiyonluk bekliyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz, inşallah iyi bir şeklide ülkemizi temsil eder." diye konuştu.