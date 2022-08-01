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Vergi Müfettiş Yardımcılarının mağduriyeti bitmiyor

100'den fazla yetişmiş Vergi Müfettiş Yardımcısı sadece lise mezunu olma şartı aranan memurluk kadrosuna gönderiliyor

Kaynak : Advertorial
Eklenme : 01 Ağustos 2022 11:27
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Vergi Müfettiş Yardımcılarının mağduriyeti bitmiyor

Konuya ilişkin konuşan Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Bilal Yüksel, yıllarca emek verilerek yetiştirilmiş, görevde bulundukları süre içerisinde çok sayıda vergi incelemesi, FETÖ ile mücadele kapsamında verilen görevler ile son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında verilen görevleri layığıyla yerine getiren değerli meslektaşlarımızın kaybının Vergi Denetim Kuruluna olduğu kadar devlete de zarar verdiğini söyleyerek, 8 yıldır görevlerinin başında olan vergi müfettiş yardımcılarının yeterlik sınavı sürecini başarı ile tamamlayana kadar meslekte devamlılığını sağlayacak şekilde ek bir sınav hakkı veya sadece lise mezuniyeti şartı aranan memurluk kadrolarına gönderilmesinin önüne geçecek şekilde bir düzenleme yapılmasının elzem olduğunu belirtti.

İstanbul Şube Başkanı Yüksel, yaklaşık 100'ün üzerinde vergi müfettiş yardımcısının, yapılan yeterlik yazılı sınavları sonrasında başarısız sayılarak, 8 yıldır çalıştıkları Vergi Denetim Kurulu ile ilişiklerinin kesilerek memuriyete gönderilme durumu ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

Yüksel, alınan bilgiye göre bu hafta başından itibaren vergi müfettiş yardımcılarına tebligatların gelmeye başladığını, ilk aşamada 70'e yakın vergi müfettiş yardımcısına tebligatların gönderildiğini, Ağustos ayında da yaklaşık 30 müfettiş yardımcısına daha aynı şekilde tebligat ulaşacağını tahmin edildiğini belirtti.

Aynı zamanda yeterlik sürecinden yazılı sınav haricinde mülakat aşamalarında başarısız sayılanlar ile ilk yeterlik sınavına girip başarısız sayılan veya sınav tarihlerinde sağlık mazereti rapor ile tespit edildiği için sınava giremeyen müfettiş yardımcılarının toplam sayısı dikkate alındığında mağduriyet yaşayan Vergi Müfettiş Yardımcısı sayısının 300'e yaklaştığı tahmin ediliyor. Yapılan yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarında bir kaç puan ile başarısız sayılarak Kurul ile ilişikleri kesilen vergi müfettiş yardımcılarının, konuyu yargıya taşıdıkları ve çoğunlukla da davaları kazandıklarını belirten Yüksel, "Bu bağlamda asıl kamu zararları bu aşamada oluşuyor. Konu çoğu platformda birçok kez dile getirilmesine rağmen yıllardır çözülemeyen bir problem olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Birkaç yıl içerisinde yüzlerce Vergi Müfettişi istifa etti

Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifi ile denetim gücünün artırılmasına yönelik 2013 yılında alınan üç aşamalı sınav sonrasında alınan vergi müfettiş yardımcılarının, mesleğe başladıkları ilk günden itibaren, "Performans", "Yetki", "Yeterlik" ve "Mülakat" aşamaları olmak üzere 4 farklı eleme yöntemi ile yapılan zorlu sınav ve mülakat süreçleri ile çalışma hayatında zorluklarla karşılaştığının altını çizen Bilal Yüksel, "Son birkaç yıl içerisinde yüzlerce vergi müfettiş yardımcısı istifa ederek özel sektöre geçmiştir. Binlerce mağduriyete sebep olan performans ve yetki, yeterlik sınavı aşamaları açılan davalar sonucunda hukuka aykırı bulunarak vergi müfettiş yardımcılarının lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir" dedi.

3 yıl sürmesi gereken yardımcılık 9-10 yılı buluyor

Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Bilal Yüksel, "kariyer meslekler arasında sayılan vergi müfettişliğine, vergi müfettiş yardımcısı olarak başlayan meslek mensuplarının, kuruma giriş tarihinden itibaren en verimli dönemlerini kariyer planlaması ile kişisel gelişimi (akademik kariyer-dil eğitimi-yurtdışı tecrübesi-meslekle alakalı uzmanlaşma vs.) üzerinde yoğunlaşması gerekirken, yukarıda bahsedilen hukuksal süreçlerden dolayı, tam aksine vaktini ve enerjisini süregiden yargısal süreçlere harcadığını belirtmiştir" ifadelerini kullandı.

Hal böyle olunca mevzuat hükümlerine göre 3 yıl sürmesi gereken yardımcılık döneminin, yukarıda bahsedilen hukuki durumlar sonucunda 9-10 yılı bulduğu, buna rağmen bir de yeterlik sınavı mülakatından ya da yeterlik ikinci yazılı sınavı hakkından başarısız sayılarak müfettişlik görevinden gönderilme durumu ile karşı karşıya kalındığını belirten Yüksel, "Vergi müfettiş yardımcılarının yeterlik sınavı sürecini başarı ile tamamlayana kadar meslekte devamlılığını sağlayacak şekilde ek bir sınav hakkı veya sadece lise mezuniyeti şartı aranan memurluk kadrolarına gönderilmesinin önüne geçecek şekilde bir düzenleme yapılarak yıllarca emek verilerek yetiştirilmiş, görevde bulundukları süre içerisinde çok sayıda vergi incelemesi, FETÖ ile mücadele kapsamında verilen görevler ile son dönemde enflasyonla mücadele kapsamında verilen görevleri layığıyla yerine getiren değerli meslektaşlarımızın kaybının önüne geçilmesi gerektiğini belirtmiştir" şeklinde konuştu.

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