KDK'dan akademisyenlere harcırah kararı!

Sağlık Bakanlığında Aile Hekimi olarak görev yapan başvurucu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine Doktor öğretim üyesi olarak naklen atanmıştır. Başvurucu naklen atanmış olmasına rağmen hak ettiği sürekli görev yolluğunu üniversitenin ödenmemesi nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu, bu konuda verilen Sayıştay kararları ve Mülga Devlet Personel Başkanlığının görüşüne atıf yaparak farklı bir personel rejiminden akademisyenliğe "muvafakatla" geçenlerin dahi işlemlerinin "nakil" olarak kabul edilemeyeceği gerekçesiyle ilgili memura harcırah ödememe kararını doğru bulmuştur.

Kararda gerekçe olarak; başvuranın yeni görevine atanmasının 657 sayılı Kanunun 74 üncü ve 76 ncı maddelerinde sözü edilen anlamda nakil olarak kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı dolayısıyla başvuranın atamasının naklen atama yoluyla değil, ilk atama şeklinde gerçekleştirilmiş olduğu, 6245 Sayılı Harcırah Kanuna göre sürekli görev yolluğu naklen ataması yapılan personele verileceği ifade edilmiştir.