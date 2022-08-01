ÖSYM'den 2022-YKS kayıt adresleri ve tarihlerine dair açıklama

İşte ÖSYM'nni gönderdiği yazı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı

Sayı :E-63282839-102.02-136916 ....

Konu :2022-YKS Kayıt Adresleri ve Tarihleri

ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanan adaylara kayıt işlemlerinde yardımcı olmak amacıyla kayıt tarihi ve adresleri, 2022-YKS yerleştirme sonuç açıklama ekranında yer alacaktır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için tüm yükseköğretim programlarında kesin kayıtlar, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Üniversitenizde kayıt tarihleri, kayıt işlemlerinin yapılacağı yerler ile açık adresleri ekte yer alan açıklamalar doğrultusunda 3 Ağustos 2022 tarihine kadar elektronik ortamda alınacaktır.

Gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Halis AYGÜN

Başkan