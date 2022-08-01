YÖK Başkanı Özvar'dan, üniversite tercihi yapacaklara tavsiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite tercihi yapacak adaylardan öğrenim görecekleri alanları bilinçli bir şekilde seçmelerini istedi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre kurum, üniversite tercihi yapacak adaylar için süreci kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı" başlattı.

YÖK, 1-3 Ağustos arasında sürecek fuarla öğrencilere, tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefliyor.

Fuar dolayısıyla öğrencilere yönelik mesaj yayımlayan YÖK Başkanı Özvar, zorlu bir maratonun ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdikleri başarı dolayısıyla öğrencileri tebrik ederken, bu fuarda öğrencilerin, merak edilen tüm konuları canlı sohbet ortamında üniversitelerin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceklerinin altını çizdi.

Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) uygulamasının da tercih sürecinde öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlandığını hatırlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Biz de YÖK olarak, siz değerli öğrencilerimizin nitelikli ve dünya standartlarında kaliteli bir eğitim alması için her türlü tedbiri alıyoruz. Aydınlık yarınlarımızın ve geleceğimizin teminatı olan sizlerin iyi bir eğitimle, donanımlı ve bilinçli bireyler olarak geleceğe hazırlanmanızı oldukça önemsiyoruz. Tam bir öğrenci dostu olan üniversitelerimizde öğrenciler akademik eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine katılabileceği ve son teknoloji ile donatılmış kampüslerde ayrıcalıklı bir eğitim alma şansını yakalayabilecek. Bu nedenle hayalini kurduğunuz güzel bir gelecek için kapsamlı bir araştırma yaparak, istediğiniz ve sevdiğiniz programları tercih etmenizi tavsiye ederim. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, öğrenim göreceğiniz alanı bilinçli bir şekilde seçmeniz, üniversitenin sunduğu olanakları araştırmanız, ilgi ve istekle okumanız çok önemlidir."

- Bazı bölümleri tercih edeceklere burs desteği verilecek

YÖK Başkanı Erol Özvar, mesajında YÖK olarak, fizik, kimya, biyoloji ve matematik programlarına ilk on beş tercihinde yer verip, ilk üç sırada yerleşen öğrencileri lisans öğrenimleri boyunca bursla desteklediklerini bir kez daha hatırlattı.

Bunun yanı sıra YÖK'ün, Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında aldığı yeni kararla bu yıl yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını belli koşullarda seçecek öğrencilere de lisans destek bursu verme kararı aldığını belirten Özvar, "Umuyorum ki Üniversiteni Keşfet Fuarı sizi hayalini kurduğunuz üniversite ile buluşturarak, tercih sürecinizi kolaylaştıracaktır. Yapacağınız tercihin sizlere, ailelerinize ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diler, akademik hayatınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

- "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2022"

Yaklaşık 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda, yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapabiliyor, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor ve öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla bilgilendirebiliyor.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği fuara, "https://sanalfuar.yok.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.