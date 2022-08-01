Araç sahiplerine kritik uyarı! MTV'de bugün son gün

2022 yılına ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz'da başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor.

Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İkinci taksitin ödeme süresi 31 Temmuz 2022 tarihi tatil gününe rastladığı için 1 Ağustos 2022 günü yani bugün sona erecek.

İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktasında "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan "MTV Ödeme" alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC Kimlik numarası bilgileri girilerek MTV borçları görüntülenebiliyor veya ödenebiliyor.

Ayrıca, 2021 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit ödeme dönemi de 1 Temmuz'da başlamıştı. Söz konusu ödemelerin de 1 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor.

Kim ne kadar ödeyecek?

*1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor.

*Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında uygulanıyor.

*4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında ödeniyor.