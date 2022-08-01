2021-YDUS 2. ve 3. Grup ek yerleştirme sonucu açıklandı
2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 2. ve 3. Grup) Ek yerleştirme işlemleri sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ağustos 2022 14:03
2021-YDUS (2. ve 3. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
19 - 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS 2. ve 3. Grup) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 01 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2021-YDUS (2. ve 3. Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları
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