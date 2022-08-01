Ambulanstaki cihazlara zarar verip araca kafa atan zanlı serbest

Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan hasta M.K'nin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti.

Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle M.K'yi ambulansa bindirdi.

Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen M.K, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi.

Ambulanstan çıkan M.K'nin tehdit ve hakarette bulunduğu sağlık çalışanları, olay yerinden ayrılmak için bindikleri aracın kapılarını kilitledi.

Şüpheli, bu sırada yöneldiği ambulansa kafasıyla vurarak sağlık çalışanlarına tehdidini sürdürdü.

Kapıları kilitli ambulansta bir süre bekleyen sağlık çalışanları, çevredekiler tarafından şüphelinin sakinleştirilmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri, sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlının ambulansın kapısını açmaya çalışması ve aracın camına "kafa atması", sonrasında ise çöp konteynerinde bir şeyler araması sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerasına yansıdı.