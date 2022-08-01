TBMM Genel Kurulu, yeter sayı sağlanamadığı için açılamadı
Olağanüstü toplantıya çağrılan TBMM Genel Kurulu, yeter sayı sağlanamadığı için açılamadı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ağustos 2022 15:10
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırdı.
CHP, sağlıkta şiddet konusunda Meclis'te genel görüşme yapılmasını istedi. Anayasa ve iç tüzük gereği, bugün toplanması beklenen Genel Kurul'da mesainin yapılabilmesi için en az 200 milletvekilinin olması gerekiyordu.
Ancak yeterli sayıya ulaşılamadığı için Genel Kurul kapandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız