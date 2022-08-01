Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak

Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet yürüten Türk okulları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okullarının, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, Türk hükümetinin diplomatik temasları ve MEB'in girişimleri ile Suudi Arabistan'da bakanlığa bağlı faaliyet yürüten okullar yeniden hizmete açılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi" kapsamındaki temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile yaptığı ikili görüşmede, okulların durumu da gündeme geldi.

İki ülke makamlarının temasları sonucunda yeniden açılma kararı alınan okullara yönelik öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak.