Hastanede hemşirenin burnunu kırdı, adli kontrolle serbest kaldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Fatih Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Önder Gürel (29) hasta yakını Murat Olgun'un saldırısına uğradı. Gürel'in kafatası ile burnunda kırık oluşurken, gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 17:32
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakınına adli kontrol hükümleri uygulandı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G. ile hasta yakını M.O. arasında 29 Temmuz'da tartışma çıktı.
Tartışma sonucu M.O, hemşireyi darbetti. Burnunda kırık oluşan Önder G, M.O. hakkında şikayette bulundu.
Gözaltına alınan M.O, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız