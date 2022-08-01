THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Ağustos 2022 17:53
Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamına 272 bin 275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız