Stepneyi çıkarırken önce kamyonet sonra otomobil çarptı

Kaza saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu İzmit geçişi Alikahya mevkinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Cahit Özen, idaresindeki 06 SF 704 plakalı otomobili, sağ ön lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde durdurdu.

Özen, yedek lastiği almak için aracın bagajındaki eşyaları boşalttığı sırada, plakası belirlenemeyen bir kamyonet otomobile arkadan çarptıktan sonra kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Cahit Özen'e, arkadan gelen Oktay K. idaresindeki 41 TM 661 plakalı otomobil de çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekibi, Cahit Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, otoyolu kısa süreli trafiğe kapatarak bölgede olay yeri inceleme çalışması yaptı. Özen'e çarpan otomobilin sürücüsü Oktay K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kamyonetin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Olay yerindeki çalışmaların sona ermesinin ardından Cahit Özen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

