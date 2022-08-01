Ücretsiz yurt kullanımında yaş aralığı yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz tatilinde yurtların ücretsiz kullanımını sağlayan "Seyahatsever" uygulamasında yaş aralığının 18-30'a yükseltildiğini bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Ağustos 2022 20:43
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2,5 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası millete sesleniş konuşması yaptı.
"Seyahatsever uygulamasında yaş aralığını 18-30'a yükselttik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye'yi gezmeye çıkan gençlere yurtların kapılarını açan "Seyahatsever" uygulamasına oldukça fazla talep geldiğini belirterek, "Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istekler doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten, 18-30'a yükselttik. Böylece 1 Eylül tarihine kadar gençlerimizin yurtlarımızda konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi gezmelerine imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız