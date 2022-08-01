TMO'dan 'fındık alım fiyatı' açıklaması

TMO'dan yapılan yazılı açıklamada; fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı sıkıntıların giderilmesi amacıyla kabuklu fındık alım fiyatlarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hasat dönemi öncesi açıklandığı anımsatıldı. Ortalama fiyatın 54 TL olacağı belirtilen açıklamada, "2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre; Giresun kalite için 53 TL, levant kalite için 52 TL, sivri kalite için ise 51 TL'dir. Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54 TL olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa, geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir" denildi.

'ALIMLARA 22 AĞUSTOS'TA BAŞLANACAK'

Fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, "Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlanacak olup alımlar, önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır. Üreticilerimiz, 15 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile 'www.tmo.gov.tr' adresi üzerinden randevularını alabilecektir. Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir" denildi.