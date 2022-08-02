Sayıştay Başsavcılığına atama yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Sayıştay Başsavcılığına İsmail Altıntaş atandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 00:19
ATAMA KARARI
Sayıştay Başsavcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail ALTINTAŞ atanmıştır.
1 Ağustos 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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