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MİT'in operasyonları filmlere taş çıkarıyor

Teröristlerin yediği yemekten, içtikleri suya kadar her adımları takip ediliyor. Örgüt yöneticileri en yakınlarından şüphe etmeye başladı. Kadın ve çocuklardan kalkan yapıyorlar. Nokta operasyonlarda saha ajanlarının payı büyük. Hareket alanlarını büyük oranda daraltıyorlar.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 02 Ağustos 2022 07:45
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MİT'in operasyonları filmlere taş çıkarıyor

MİT son dönemlerde PKK-PYD-YPG terör örgütüne yönelik çok önemli operasyonlara imza attı. Kuzey Irak ve Suriye'de sözde üst düzey yöneticilerin en yakınına kadar yerleştirdiği saha elemanları sayesinde attıkları her adımı izleyen MİT, son dönemdeki operasyonları ile örgütün stratejik noktalardaki yöneticilerini etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynakları, İHA ve SİHA'lardan sonra MİT'in saha elemanlarının üst düzey çalışmaları ile örgüt yöneticilerinin hareket alanının büyük oranda daraldığını belirtiyor. Sözde yöneticilerin en güvenilir adamlarından bile şüphe eder hale geldiğini belirten kaynaklar, örgüt yöneticilerinin Kuzey Irak'taki inlerinden çıkarken kadın ve çocukları kalkan yaptığına dikkat çekiyorlar. Örgütün Suriye kolundaki sözde yönetici kadrosundaki teröristlerin ise operasyon korkusu nedeniyle ABD üslerinde saklandıkları belirtilmişti. Örgütten kaçarak Türkiye'ye teslim olan bir terörist "Mazlum Abdi dahil üst düzey yöneticiler ABD'lilere ait karargahlarda yaşıyorlar" açıklamasını yapmıştı.

80-100 KİŞİ İLE DOLAŞIYORLAR

Güvenlik kaynakları, MİT'in sahada görev yapan personelinin çok hassas çalışmalar yürüterek, örgütün beyin takımı sayılabilecek sözde yöneticilerinin her adımının takip edildiğini dile getiriyor. Güvenlik kaynakları "Birinci, ikinci ve üçüncü seviye olarak kodlanan yöneticilerin önemli bölümü bu süreçte etkisiz hale getirildi. Özellikle PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarından biri olan SDG'nin üst düzey teröristlerinden Salva Yusuk'un öldürülmesi örgüt açısından gerçek bir darbe anlamına geliyor. Yine sözde üst düzey yöneticilerden bazıları son 20 yılda yukarıya tırmanan aktörler. Bunlar etraflarında 80-100 kişilik bir kitle ile dolaşıyor. O nedenle bu tip nokta operasyonların yapılması çok zor. Operasyon yapılacak teröristin her anı takip ediliyor. Kaçta yemek yediklerinden, ne yediklerinden, hareket halindeki güzergahlarına kadar attıkları her adım saha ajanları ve İHA'lar sayesinde biliniyor. Etraflarındaki kitle olmazsa, operasyonlar bu kadar zaman almaz. Dünyada bu tip operasyonları yapabilen istihbarat örgütü çok az. Muadilleri ile kıyaslanınca MİT bu anlamda büyük bir üstünlük kazanmış durumda" değerlendirmesini yaptı.

İŞTE MİT'İN BAŞARI KARNESİ

MİT, bu yıl içinde, 8'i sağ olmak üzere 80'den fazla üst düzey teröristi sınır ötesi operasyonlarla etkisiz hale getirdi. MİT'in sadece temmuz ayı içinde saha ajanlarının desteği yaptığı önemli bazı nokta operasyonları şöyle:

> Temmuz ayı içinde, PKK-YPG'nin sözde Ayn el-Arab sorumlusu 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç, MİT'in düzenlediği özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

< Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik saldırının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Avrupa'ya kaçmak üzereyken Suriye'de yürütülen operasyonla yakalandı.

> MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Dersim Malatya' kod adlı İzzettin İnan ve 2 koruması toplantı yaptığı teröristlerle birlikte yine bu ay içinde etkisiz hale getirildi. MİT'in bu operasyonda saha ajanlarıyla İnan'ın yanına sızarak operasyonu gerçekleştirdiği belirtilmişti.

> Temmuz ayı içindeki bir başka operasyon ise yine Gara bölgesinde yapıldı. Terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir, MİT operasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. MİT'in Gara alanındaki saha ajanları, Hanım Demir'i adım adım takip etti. Ardından, örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yeri tespit edilen Hanım Demir'e yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan nokta operasyon ile terörist Demir ve beraberindeki diğer PKK'lılar etkisiz hale getirildi.

> PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarından biri olan SDG'nin sözde komutan yardımcısı olan Salva Yusuk ve beraberindeki iki kadın terörist de yine MİT tarafından çok gizli yürütülen bir operasyonla öldürülmüştü.

> PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer de MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Geçen yıldan bu yana ayrıca, örgüt açısından stratejik görevlerde bulunan teröristler MİT'in nokta operasyonları ile etkisiz hale getirilmişti.

KOBANİ DAĞILIYOR

MİT, son olarak terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Ayn el-Arab (Kobani) Eyalet Yürütme Kurulu üyesi "Berxwedan Muş" kod adlı Erhan Arman'ı, düzenlediği özel bir operasyonla etkisiz hale gelirdi. Erhan Arman'ın ölümünün, Ayn el Arab'da alt düzeydeki PKK mensuplarında çözülme sağlayacağı öngörülüyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

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