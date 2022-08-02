Erzurum'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 03.37'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 08:13
Erzurum'un Tekman ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum'da saat 03.37'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendiMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız