Çiftlik Bank iddianamesinin detayları

Çiftlik Bank vurgununun detayları hazırlanan 4'üncü iddianameyle bir kez daha gözler önüne serildi.

Mehmet ve Fatih Aydın kardeşler yıllarca firariydi. Geçtiğimiz yıl peş peşe teslim oldular. Ardından birçok Çiftlik bank mağduru şikayet için soluğu adliyede aldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlikbank sistemine ilişkin 4'üncü soruşturmayı başlattı.

Aydın hakkında açılan dava sayısı 4'e çıktı

Aydın'ın "Örgüt kurma ve yönetme", " Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" işlediği suçlar olarak kayıtlara geçti.

Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Mehmet Aydın'ın olduğuna dikkat çekildi. 16 şüphelinin ise örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.

110 kişi 1 milyon 537 bin 685 lira dolandırıldı

110 müşteki için bilirkişi dosyaya raporunu sundu. Dolandırıcılığın miktarı 1 milyon 537 bin 685 lira olarak belirlendi.

Savcılık, zanlıların katılımcıları teşvik için referans sistemiyle üyelik başlatıp, havuzda toplanan miktarı eski üyelere kazanç olarak dağıttığını vurguladı.

Kar ediliyor hissi uyandırdılar

İddianamede, kullanıcılara ilk aşamada kar ediyormuş hissi verildiğine dikkat çekildi. Ancak firmanın aslında bir gelirinin olmadığına değinildi.

Sonradan oluşturulan çiftlik ve tesislerin güven duygusunu artırmak için yapıldığı aktarıldı.

Çiftlik Bank dolandırıcılığına ilişkin davalar Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Davalarda toplam 4 bin 559 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor.

Muhammet Emin Şahin