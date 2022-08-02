Brent petrolün varil fiyatı 99,72 dolar

Dün 104,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 99,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,75 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Dün dünya genelinde açıklanan İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri resesyon beklentilerini güçlendirdi.

Temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi Çin'de 49 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Avrupa'da 49,8'e inerek daralma bölgesine geçti. ABD'de ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi 52,8'e yükselse de Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.

Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yarın yapacağı toplantıya odaklandı.

Eylül ayına ilişkin üretim politikasının görüşüleceği toplantıda, grubun üretimini sabit tutacağı ya da çok az artıracağı öngörülüyor.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 99,80 ile 100,38 dolar aralığının direnç, 99,22 ile 98,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.