Kaymakam adaylığı sınavı başvuruları alınmaya başlandı
ÖSYM internet sitesinden Kaymakam Adaylığı sınavı başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu .
2022-Kaymakamlık Başvurularının Alınması
2022-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2022-Kaymakamlık), 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 02 - 09 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-Kaymakamlık kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-Kaymakamlık: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi