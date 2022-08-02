Dolar günü kaç TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar günü 17,94 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 18:11
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|17,9400
|17,9410
|17,9440
|17,9450
|Avro
|18,4120
|18,4130
|18,3000
|18,3010
|Sterlin
|21,9540
|22,0640
|21,8570
|21,9670
|İsviçre Frangı
|18,8380
|18,9320
|18,7490
|18,8420
|ANKARA
|ABD Doları
|17,9100
|17,9900
|17,9140
|17,9940
|Avro
|18,3720
|18,4520
|18,2600
|18,3400
|Sterlin
|21,8940
|22,1040
|21,7970
|22,0070