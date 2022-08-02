Türkiye, 2011'den bu yana 9 bin yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti

Türkiye, 2011 yılından bu yana 1168'i ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke uyruklu olmak üzere 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı etti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği kaydedildi.

Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB ülkelerinin ilk sırada olduğunun görüldüğü bildirilen açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu 1109 yabancı terörist savaşçının ülkelerine gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, 2019 yılında 12 Avrupa Birliği ülkesinden 126, 2020 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 95, 2021 yılında 8 Avrupa Birliği ülkesinden 69 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği belirtildi.

Bu yılın 7 aylık döneminde ise 6 Avrupa Birliği ülkesinden 20 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği kaydedilen açıklamada, "2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç, Avusturya olmuştur." denildi.