Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli kadro açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli kadro açıklaması
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için 500 TL İndirim
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için 500 TL İndirim
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı
Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerinde yarın başlayacak indirimle ilgili konuştu
Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerinde yarın başlayacak indirimle ilgili konuştu
MSB: 15 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Ev sahiplerine uzmanından uyarı: Boş evlerinize perde takın
Ev sahiplerine uzmanından uyarı: Boş evlerinize perde takın
Adalet Bakanlığı'ndaki kadın üst düzey yönetici sayısı arttı
Adalet Bakanlığı'ndaki kadın üst düzey yönetici sayısı arttı
Emniyetten 'PAEM Sınavı' iddialarıyla ilgili açıklama
Emniyetten 'PAEM Sınavı' iddialarıyla ilgili açıklama
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı
Ev yapmak isteyenlere 7 ilde 98 arsa
Ev yapmak isteyenlere 7 ilde 98 arsa
Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası dikkat çeken açıklama
Kuşadası Körfezi'ndeki deprem sonrası dikkat çeken açıklama
Sınavla mesleki yükseliş ilk değil: Polis ve doktor da giriyor
Sınavla mesleki yükseliş ilk değil: Polis ve doktor da giriyor
Yargıtay'dan işyeri hekimlerini yakından ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan işyeri hekimlerini yakından ilgilendiren emsal karar
AK Parti'den İstanbul analizi: Gündem ekonomi ve göçmen meselesi
AK Parti'den İstanbul analizi: Gündem ekonomi ve göçmen meselesi
Etiketler değiştirildi: Ürünler 1400 markette satışa çıkıyor
Etiketler değiştirildi: Ürünler 1400 markette satışa çıkıyor
Fiyatları düşürürse 'Togg' düşürür: Vergisi düşük olacak
Fiyatları düşürürse 'Togg' düşürür: Vergisi düşük olacak
Konservenin tadı kaçtı, kavanozlar boş kaldı
Konservenin tadı kaçtı, kavanozlar boş kaldı
Sağlık turizminde Türkiye'yi karalama kampanyası
Sağlık turizminde Türkiye'yi karalama kampanyası
Anadolu Üniversitesi'nden 2022 PAEM sınavı açıklaması
Anadolu Üniversitesi'nden 2022 PAEM sınavı açıklaması
Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
'Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter'
'Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter'
Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatlarında düşüş başladı
Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatlarında düşüş başladı
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden 'mülteci' açıklaması
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden 'mülteci' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ciddi bir indirime gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ciddi bir indirime gidiyoruz
Akıntıya kapılan hemşirenin cesedi 64 gün sonra bulundu
Akıntıya kapılan hemşirenin cesedi 64 gün sonra bulundu
İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak
İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak
Ucuz taklit! ESK tabelasına kanmayın
Ucuz taklit! ESK tabelasına kanmayın
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?
Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Size bu bilgileri kim servis etti, nereden aldınız?
Bakan Özer: Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı
Bakan Özer: Yaz okullarında 1 milyon öğrenci eğitim aldı
Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı kırsalında 2'si 'yeşil' kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da nakil alınması gerektiği, sadece bir kurumun naklinin yeterli olmayacağını belirtti.

Eklenme : 15 Ağustos 2022 00:05
Yazdır
Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacı tarafından eşinin polis memuru olarak görev yaptığı gerekçesiyle aile birliği mazeretine dayalı olarak kurumlar arası nakil suretiyle geçiş talebinde bulunmuştur.

İlk derece mahkemesince dava aşağıdaki gerekçe ile reddedilmiştir:

Davacı konusunda, herhangi bir kurum tarafından muvakafat istenmemiştir.

Personel yetersizliği olduğu için muvafakat verilmesinin uygun olmayacağının bildirilmiştir.

Davalı idarece de davacının nakil yoluyla atanması için münhal yeterli kadrosunun olmadığı ayrıca davacının kurumlararası naklen atanmak için ilk önce görev yaptığı kurumdan muvafakat alması gerektiği belirtilmiştir.

X Tıp Fakültesi Rektörlüğü davacının muvafakat talebine olumsuz yanıt vermiştir.

Nakil yolu ile geçilmek istenilen kurum, muvafakatsiz nakli kabul etmek zorunda değildir.

Bu konuda takdir yetkisinin bulunmakta olup, nakil istemini kabul etmesi konusunda idarenin yargı kararıyla zorlanamaz.

Danıştay 2. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2022/922

Karar No: 2022/1643

KAPAT [X]

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : Av. ..., Av. ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ...Bakanlığı

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:...sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

...Üniversitesi... Tıp Fakültesi Hastanesinde hemşire olarak görev yapan davacı tarafından, eşinin zorunlu doğu hizmeti kapsamında... İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaptığı gerekçesiyle aile birliği mazeretine dayalı olarak kurumlar arası nakil suretiyle Diyarbakır ili'ne naklen atanma talebiyle Sağlık Bakanlığı'na yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.... İdare Mahkemesinin ...tarih, E:..., K:...sayılı kararıyla; Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği üzere kural olarak memur statüsünde çalışmak, bu amaçla yapılan bir seçme sınavında başarılı olma koşuluna bağlı bulunmakta iken kanun koyucu tarafından, söz konusu sınavdan muaf tutulmak suretiyle genel kurallara istisna tanınarak sözleşmeli personel statüsünden memur kadrosuna atananlara beş yıl süresince diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil yasağının getirilmesi kamu hizmetine girme hakkı ve kamu hizmeti görevlileriyle ilgili genel ilkeler konusunda Anayasa'nın 70. ve 128. maddeleri kapsamında bir engel teşkil etmediği ve Devletin, ailenin korunması hususundaki pozitif yükümlülüğünün ihlaline yol açmadığı gibi aile birliği bakımından ölçüsüz bir müdahale olarak da nitelendirilemeyeceği,

Davacının 5 yıllık zorunlu çalışma süresini Kanunun düzenlenme maksadının aksine fiilen çalışarak tamamlamadığı, davacının görev yapmakta olduğu... Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörlüğü'nün dava dosyasındaki beyanlarından anlaşılacağı üzere davacı konusunda, herhangi bir kurum tarafından muvakafat istenmediği, personel yetersizliği olduğu için muvafakat verilmesinin uygun olmayacağının bildirildiği, davalı idarece de davacının nakil yoluyla atanması için münhal yeterli kadrosunun olmadığı ayrıca davacının kurumlararası naklen atanmak için ilk önce görev yaptığı kurumdan muvafakat alması gerektiğinin belirtildiği, ...Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörlüğü'nün de davacının muvafakat talebine olumsuz yanıt verdiği, nakil yolu ile geçilmek istenilen kurumun muvafakatsiz nakli kabul etmek zorunda olmadığı, bu konuda takdir yetkisinin bulunduğu, nakil istemini kabul etmesi konusunda idarenin yargı kararıyla zorlanamayacağı görüldüğünden davacının kurumlararası geçiş yoluyla naklen atanma isteminin zımnen reddi yolundaki dava konusu işlemde, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti : ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:..., K:...sayılı temyize konu kararıyla; istinaf başvurusuna konu kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı belirtilerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Anılan kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine ise temyiz incelemesine konu ...günlü, E:...sayılı kararla, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48/6. maddesi uyarınca, kesin karara karşı yapılan temyiz istemi Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından; aile bütünlüğünün bozulduğu, anayasal haklarının ihlal edildiği, aile bütünlüğünün sağlanması açısından kurumlar arası naklen atama yoluyla davalı bakanlık nezdinde geçmesinin zorunlu olduğu, bu nedenlerle Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Davalı tarafından; temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:...sayılı kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "İstinaf" başlıklı 45. maddesinin 6. fıkrasında, Bölge İdare Mahkemelerinin 46. maddeye göre temyize açık olmayan kararlarının kesin olduğu ve "Temyiz" başlıklı 46. maddesinde Danıştay Dava Dairelerinin nihai kararları ile Bölge İdare Mahkemelerinin bu maddede sayılan davalar hakkında verdikleri kararlara karşı Danıştayda temyiz isteminde bulunulabileceği kurala bağlanmıştır.

Öte yandan; 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 6. fıkrasında, temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren merciin temyiz isteminin reddine karar vereceği, ilgili merciin bu kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği; 49. maddesinde ise, temyiz incelemesi sonunda Danıştay'ın kararı hukuka uygun bulursa onayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesince verilen ...günlü, E:...sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun'un 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesi'ne gönderilmesini teminen dosyanın .... İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 06/04/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yargıtay'dan işyeri hekimlerini yakından ilgilendiren emsal karar
Yargıtay'dan işyeri hekimlerini yakından ilgilendiren emsal karar
Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü
Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü
Rusya'dan alınan diplomaların denkliği ile ilgili idare mahkemesinden önemli karar!
Rusya'dan alınan diplomaların denkliği ile ilgili idare mahkemesinden önemli karar!
İDDK, avukatların dava açma yetkisine açıklık getirdi
İDDK, avukatların dava açma yetkisine açıklık getirdi
Yargıtay'dan tedbirsiz patronlara kötü haber
Yargıtay'dan tedbirsiz patronlara kötü haber
Patronun bordro oyunu Yargıtay'dan döndü
Patronun bordro oyunu Yargıtay'dan döndü

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay: Muvafakatsiz kurumlararası nakil olamaz

Danıştay 2. Dairesi, kurumlararası nakil sürecinde her iki kurumdan da nakil alınması gerektiği, sadece bir kurumun naklinin yeterli olmayacağını belirtti.
Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay'dan Emniyet Yüksek Değerlendirme Kuruluna ilişkin önemli değerlendirme

Danıştay 2. Dairesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararının iptali istemi ile açılan davada önemli bir karar verdi.
Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

Her ayın 15'inde Memurlara özel yüzde 15 sepette indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaş altında geçen işçilik süreleri, memur emekliliğini etkiler mi?

18 yaşını doldurmadan önce prim ödemek suretiyle işçi olarak çalışılan süreler memurların hizmet süreleri ile bütünleştirilir, emeklilik hizmet sürelerinin toplamında değerlendirilir, emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde dikkate alınır. Ancak, intibak işlemine dahil edilmez.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

18 yaşından öncesine ait suç kaydı POMEM öğrenciliğine engel midir?

Danıştay 8. Dairesi, 18 yaşından küçükken işlenen bir suçtan dolayı sürekli bir kamu görevini üstlenmekten yoksun bırakılamayacağı hususu dikkate alındığında ilgilinin Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne 19. dönem polis öğrenciliği kaydının silinmesini hukuka aykırı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı...422 mülki idare amirinin görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname sonrası boş kalan ilçelere kaymakam vekili görevlendirildi, 922 ilçenin tamamına kaymakam verilmesi sağlandı.
İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

İşçi statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 'suç uydurmayı' mobbing saydı

Danıştay 1. Dairesi, Üniversitede Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçiye uygulanan sistematik davranışlar dolayısıyla Rektör hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığı, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararını bozdu.
Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memur emekli olduğunda emekli aylığını ve emekli ikramiyesini ne zaman alır?

Memurlar, emekli olduklarında ilk 14 gün kıst ödeme takip eden ay ise tam olarak emekli aylıkları peşin ödenir, emekli ikramiyesi ödemesi emekli aylığı ile ödenmesi zorunluluğu olmaz, emekli aylığından daha önce de ödenir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 38.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 12 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi 15 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 15 Eylül 2022.
Paylaşımı olay oldu!

Paylaşımı olay oldu!

Son paylaşımı olay oldu! Bakın kime benzetildi