Bakan Murat Kurum: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi. sputniknews'te yer alan habere göre fiyatlarda 'suni bir artış' olduğunu belirten Kurum, demir ve çimento maliyetlerinin de gerilemeye başladığını söyledi.

Pandemi etkisinin ardından küresel tedarik zincirinin de yerine oturduğunu, ülkelerin yeniden üretime geçtiğini vurgulayan Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor" dedi.

'Kiralarda düşüş olacak'

"Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak" diye konuşan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 81 ile sosyal konut projesini de hatırlattı. Kurum "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız" diye konuştu.