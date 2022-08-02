KPSS soruları sızdırıldı mı? ÖSYM'den açıklama geldi
ÖSYM sosyal medyada KPSS sorularının bir yayınevinin yayınlamış olduğu soruların benzeri olduğu şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yaptı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 15:24
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) pazar günü yapılan 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı'na ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavlarının 31 Temmuz Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız