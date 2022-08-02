Parkta ağaç sökümüne başlayan ekiplere vatandaştan tepki

Çekmeköy'de zabıta ve vatandaş arasında yaşanan gerginlik sosyal medyada gündem oldu. Parkta ağaç sökümüne karşı tepki gösteren kişileri polislerin gözaltına almasıyla ortalığın karıştığı görüntüde bir adam "Yeter, artık yeter" sözleriyle duruma tepki gösterdiği görülüyor.

İstanbul Çekmeköy'de bir mahallede yaşanan arbede de vatandaşın soluklandığı parkta yetkililer ağaç sökümüne başladı. Buna tepki gösteren vatandaşlar ise harekete geçti. Ağaçları söktürmek istemeyen vatandaşlar çevik kuvvet ve ilçe zabıta ekiplerine karşı koymaya çalıştı. O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonun yansıdı.

"YETER, ARTIK YETER"

Öte yandan videoda tartışmanın giderek büyümesiyle bir kişinin ağaçlar kesilmesin diye "Yeter, artık yeter" diyerek ekiplere tepki gösterdiği görülüyor.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Twitter'da paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. Videoya kullanıcılar tarafından beğeni ve yorumlar yapıldı. Yorumlar arasında bir vatandaşın "Sadece park, beton olmasın dedikleri için gözaltına alındılar. Bir torba çimento insandan daha değerli" ifadesi yer aldı.