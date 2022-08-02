Emekliler promosyon ödemesinden nasıl yararlanır?

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları hesaplara yatırıldı. Yüzde 42,35'lik zam oranının belli olmasının ardından bankaların 2023 yılı için promosyon ödemeleri de başladı.

Emekliler maaşını başka bankaya taşıyarak promosyon imkanından faydalanıyor. Bu süreçte tek şart, maaşın taşındığı bankadan 3 yıl boyunca emekli maaşının çekilmesi.

Emekliler seçeceği bankanın şubesinden başvuru yapabilir

Bankasını değiştirmek isteyen emekliler, seçeceği bankanın ATM'sinden, internet bankacılığından veya şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Mevcut bankasında üç seneyi doldurmamış emekliler, çıkış yapmak için ücret farkını verip hesabını kapatabiliyor.

Bankalar 5 bin lira ve üzerinde promosyon fırsatı sunmaya başladı

Müşterisini kaybetmek istemeyen bankalar promosyon miktarını yükseltti. Daha önce bin 500 lira emekli maaşı alan kişi 3 bin 500 lira promosyon alıyordu.

1500 ve 2 bin 500 lira arasında emekli maaşı alanlara 4 bin 250 lira ödeme yapılıyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olduğu için, verilecek promosyonlar da 5 bin lira ve üzerine yükseldi.

Promosyon sürecinde teklif gelmeyen emeklilerin, maaşını aldığı bankaya güncelleme talebiyle başvurması gerekiyor.