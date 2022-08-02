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Bakan Varank: Çanakkale'de 100 milyar dolarlık altın yatıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, altın ve gümüş madenciliğinin Türkiye ekonomisi için elzem olduğunu aktararak, "Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni yatıyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 15:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale-Lapseki'de üretim yapan TÜMAD Madencilik firmasına ait madeni ziyaret etti.

Varank'a Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu eşlik etti. Ziyarette, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı ve TÜMAD Madencilik AŞ Genel Müdürü Hasan Yücel hazır bulundu.

İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, altın odasına geçti. Burada altının kıvamını yüksek ısıya dayanıklı elbise ve eldivenleri takarak kontrol eden Varank, potayı devirerek altın ve gümüş madenini döküm kalıbına aktardı.

"Yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz"

Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

"Burası Türkiye'de altın, gümüş üretimi yapan önemli madenlerden bir tanesi. TÜMAD Madencilik, Lapseki'de Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3,5 ton altın, 2,5 ton gümüş üretmek. 2000'de Türkiye'de cevherler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. 2000 yılından sonra madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz."

"Dünyadaki 800 işletmeden biri"

Altın madenciliğinin stratejik bir alan olduğuna dikkati çeken Varank, "Şu anda Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni yatıyor. Burada maden işletmeciliği yapan firma sayımız çok az. TÜMAD Madencilik, dünya standartlarında üretim yapması, çevre ve üretim süreçlerinde aldığı tedbirlerle örnek işletmelerden bir tanesi. Dünyada bu tip üretim yapan 800 altın madeni var. Bunlardan bir tanesi Lapseki'de. Kanada'da madencilik yapan bir firma hangi standartlarda üretim yapıyorsa ondan belki daha iyi bir şekilde üretim yapan bir tesisimiz." bilgisini verdi.

Varank, altın ve gümüş madenciliğinin Türkiye ekonomisi açısından elzem olduğunu vurgulayarak, "Bununla ilgili çok ciddi ithalatlar olduğunu düşündüğümüzde bizim bu değerleri asla toprak altında bırakmamamız gerekiyor. 800 kişi çalışıyor. Maaşları da sordum. Ortalama maaşların 12-13 bin lirayı bulduğu bir işletmeden bahsediyoruz. Yüzde 80-90 Lapseki'de, Gelibolu'da yaşayan vatandaşlarımızın istihdam edildiği bir işletme." ifadelerini kullandı.

"Önünün açılması gerekiyor"

Madenler konusunda zaman zaman farklı tartışmalar olduğuna işaret eden Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunların çoğunluğunun siyasi saiklerle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çanakkale bölgesinde 80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprak altında yatıyor. Bunların gün yüzüne çıkarılması durumunda Çanakkale ekonomisinin geleceği durumu tahayyül etmemiz ve ona göre hareket etmemiz lazım. Dünya standartları ve almanız gereken tedbirler çok açık. Madencilik yaptıktan sonra sahaların rehabilitasyonuyla ilgili kurallar çok açık. Kurallara uyulduğu müddetçe madenciliği asla kötü bir uygulama olarak görmememiz, kamuoyunu yanıltmamamız lazım. ABD, Kanada ve Avrupa'da bu işler yapılıyorsa bizde de bunların önünün açılması gerekiyor."

Varank, altın madenciliğinde makine ekipmanları konusunun da önemli olduğunu, şirketin kullandığı ekipmanların çoğunun yerli olduğunu belirtti.

Bu alandaki sanayinin de geliştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

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"Ben arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, böyle bir katma değeri ülkemize kazandırdıkları için. Bu madenleri biz buradan çıkarmamış olsaydık Türkiye'de satılan altını ithal etmek mecburiyetinde kalacaktık. Biz ülkemizdeki 42 tonluk üretimi artırmak istiyoruz. Firmalarımızın önünü açacak işlere de önayak olmaya devam edeceğiz."

Yüzde 17'si TÜMAD üretimi

Balıkesir-İvrindi ve Çanakkale-Lapseki'de altın ve gümüş madeni bulunan TÜMAD Madencilik AŞ, bugüne kadar 18,2 ton altın ve 31,1 ton gümüş çıkardı. 2021'de Türkiye'de üretilen 39 ton altının 6,8 tonu yani yüzde 17'si TÜMAD tarafından üretildi.

Yerel satın alma ve yerel istihdam politikası yürüten TÜMAD, işletmelerinin tamamında Türk mühendis ve işçilerle çalışıyor. Çalışanların yüzde 70'i yerel halktan seçiliyor. Toplam 2 bin personeli bulunan TÜMAD'ın 800 çalışanı Lapseki'de istihdam ediliyor.

TÜMAD madenlerindeki tüm faaliyetler, çevreci bir anlayışla yürütülüyor. Madenlerde kuru atık depolama, filtre pres ile susuzlaştırma ve tamamen geçirimsiz kuru atık depolama alanıyla üretim yapılıyor.

TÜMAD Lapseki Altın ve Gümüş Madeni, Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonunun gerekliliklerini "sıfır hata" ile yerine getirerek sertifikalandırılan ilk Türk maden işletmesi özelliğini taşıyor.

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