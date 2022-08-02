Kayıp kişi arazide öldürülmüş halde bulundu, 1 kişi tutuklandı
Kırşehir'de, 2 gün önce kaybolan kişi arazide darbedilerek öldürülmüş halde bulundu, bir şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 17:56
Boztepe ilçesine bağlı Uzunpınar köyünde Hamdi Aydoğan'dan (30) iki gündür haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Uzunpınar ve çevre köylerde iki gün boyunca dron destekli arama yapan ekipler, Boztepe'ye bağlı Çevirme köyünde arazide Aydoğan'ın cesedini buldu.
Aydoğan'ın vücudunda darp ve boğazında ip izi tespit eden ekipler, Çevirme köyünde yaşayan B.E'yi (30) gözaltına aldı.
Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan B.E, sevk edildiği Kırşehir Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
B.E'nin, Çevirme köyünde çobanlık yaptığı, Aydoğan ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız