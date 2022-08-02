Tahıl yüklü gemi İstanbul Boğazı'na demirledi
MSB'den yapılan açıklamada; 'Dün Ukrayna'nın Odessa limanından hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir.' denildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Ağustos 2022 21:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün hareket eden mısır yüklü Razoni gemisinin İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaştığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir." bilgisi verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız